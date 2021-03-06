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توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان

السبت 06/مارس/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تحت رعاية الدكتور "ايهاب عماد حنفي " وكيل وزارة الصحة باسوان، وإشراف الدكتور " طارق صبح " منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية نجع الحجر بمركز دراو، وابو سمبل السياحي بمركز اسوان، وإستمرت لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( ٢٤٧٥ ) مواطن.
وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان
توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان
توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان
توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان
توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان
توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان
توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان
توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان
توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان
توقيع الكشف المجاني على ٢٤٧٥ مواطنا خلال القوافل الطبية بقري مركز أسوان

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