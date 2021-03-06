زراعة القليوبية: 1850 مستفيدا من مشروع البتلو بالمحافظة

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أنه وصل إجمالي القروض التي جرى منحها للمنتفعين من مشروع إحياء البتلو، 250 مليون و722 ألف جنيها.



وأضاف "زايد"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه بلغ عدد المستفيدين من مشروع البتلو بالمحافظة 1850 مربي، باجمالي 13200 رأس "أبقار- جاموس"، بالإضافة إلى وجود 181 مزرعة إنتاج حيواني تسمين وألبان على مستوى المحافظة.



وأوضح "زايد"، أن مشروع إحياء البتلو يستهدف منح صغار المربين وشباب الخريجين قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبير وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة فى أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني.



وأشار "زايد"، أنه يتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعى المصرى بالمحافظة، ويستهدف تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منها، موضحا أنه يبلغ إجمالي مبادرة البنك المركزى المصرى 1.6 مليار جنيه.