"أمن قنا" يستجيب لشكوى مواطن وتستعيد اسمه واسم والدته بعد سرقتهما (فيديو وصور)

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لمناشدات الشاب محمد عدلي، التي اطلقتها "جريدة الفجر"، في 27 يناير الماضي، بعد اكتشافه عدم قدرته استخراج بطاقة رقم قومي، بعد اكتشافه قيام أحد المواطنين باستخراجها بدلا عنه بنفس الاسم والرقم القومي مع تغيير محل الإقامة والصورة الشخصية.

وقال عدلي، في تصريحات لـ"الفجر"، إنه يشكر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، لانهائهم ازمة البطاقة الشخصية الخاصة بي، وأنني أردت تغيير بطاقة الرقم القومي الخاصة بي، واشتريت استمارة البطاقة، والبدء في الإجراءات بصورة عادية جدًا، حتى قام بالتصوير، وحان موعد الاستلام، ولكن موظف السجل المدني أخبرني بأن البطاقة لم تأت من مكتب قنا.

وأوضح أن الموظف حينها أخبره بان بطاقته صدرت بصورة شخص آخر بالفيوم، وأنها تحمل كل التفاصيل الخاصة به، نفس الاسم واسم الوالدة ويوم الميلاد والرقم القومي مع تغيير الصورة والمهنة ومحل الإقامة فقط، مشيرًا إلى أن الموظف نصحه بضرورة تحرير محضر وإبلاغ رئيس السجل بذلك الأمر.

ووجه عدلي الشكر للأجهزة الأمنية التي استقبلته وقامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل الحفاظ على معلوماتي الشخصية والأمر بوقف البطاقة للشخص الأخر للعدم استغلالها في أمور غير قانونية.



وكانت "جريدة الفجر" نشرت تقريرًا في 27 يناير الماضي بعنوان "سرق اسمي واسم أمي".. مواطن يناشد الداخلية للعثور على سارق بياناته (مستندات)" وناشدت الأجهزة الأمنية بصوت المواطن للعمل على حل تلك القضية واسترجاع بياناته الشخصية بعد سرقتها.



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