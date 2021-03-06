Advertisements

محافظ أسوان يناشد المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح

السبت 06/مارس/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى الآن إلى 19.5 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 71 مليون جنيه،


مناشدًا المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل إنتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى، وهو الذي يتطلب ضرورة إستيفاء المستندات المطلوبة للتصالح للإسراع بأعمال اللجان الفنية للبت في هذه الطلبات وخاصة أنه تم تشكيل أكثر من لجنة طبقًا لحجم الطلبات المقدمة،


وأشار اللواء أشرف عطية إلي أنه يتم إستقبال طلبات التصالح من المواطنين على أى نوع من المخالفات مع دفع رسوم المعاينة وذلك تنفيذًا لتوجهيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأيضًا تعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن،


موضحًا بأنه وفقًا للتعليمات الواردة يقوم المتقدم بالتصالح بسداد 40 % خلال شهر مارس وذلك بدلًا من تسديد نسبة جدية التصالح والتي تراوحت مابين 25 % إلى 35 % خلال الفترة الماضية،


وأضاف محافظ أسوان بأن هناك تعليمات مشددة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها من أي أضرار.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

02:08 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

12:00 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات