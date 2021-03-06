هاني يونس: مواطنو المنوفية استقبلوا رئيس الوزراء بالزغاريد (فيديو)

صرح هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ تفقد اليوم عدد من المشروعات بمحافظة المنوفية





ونشر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، مقاطع فيديو حية من مواقع تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لعدد من المشروعات بمحافظة المنوفية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».





وأوضح هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن المواطنين استقبلوا رئيس الوزراء، بفرحة وسعادة وسط إطلاق الزغاريد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والمسؤولين بالحكومة.





وبدأت الزيارة من قرية «شما»، وقال يونس إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ عددا من المشروعات في المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مستعرضا أعمال توصيل الغاز في القرية: «كلنا همنا خدمة المواطن.. هنا حياة كريمة للمصريين».



