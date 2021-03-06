مساعد الليثي: لا انتزاع لحقوق بلا تفاوض.. ونقابة الصحفيين قادرة على التغيير

قال مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، إن الطرح الذي طرحه بتقديم طلب لوزارة المالية، بسن تشريع بضريبة صحفية بسيطة على مجمل إيرادات باقات الإنترنت، وقيمتها 2% تتحملها الشركات، وحتى في حالة تحميلها للأفراد لن تزيد تكلفتها عن ٣ جنيهات شهريًا، بما لا تعادل ثمن عدد واحد من أي جريدة ورقية، في حين أنه يتصفح بباقات الإنترنت كل المحتوى الخبري مجانًا.



العلاقة واضحة

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الصحفيين هم أصحاب المحتوى الخبري الذي يُستهلك فيه جزء كبير من باقات الإنترنت، أي أن العلاقة واضحة والحق واضح، وبعد دراسة سريعة مع خالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمي، والصحفي الرائد بقطاع الاتصالات، أدركنا أن حصيلة هذه الضريبة مليار جنيه تقريبًا، وتأثيرها ضعيف على المتلقي، لوجود ١٠ مليون مشترك خطوط أرضية، و٥٠ مليون تقريبًا مشترك باقات تليفون محمول.



تشريعات ضريبية لكل النقابات إلا "الصحفيين"

وأكد "الليثي" أن معظم النقابات لها تشريعات ضريبية، لتنفق من حصيلتها على أعضائها، وهم بمئات الآلاف كنقابات المحامين والمهندسين والعلميين واتحاد المهن الطبية، ويضم الأطباء والصيادلة، ويحصل مثلًا على 2% على مبيعات الأدوية في مصر، وغيرها من النقابات، أي أن نقابة الصحفيين آخر من تحرك في هذا الاتجاه، في وقت تمر فيه صناعة الصحافة بأزمة مالية خانقة، ورغم ذلك مستمرين في العمل وخدمة المجتمع.



التفاوض فرض

وأوضح "الليثي" أنه بعد كل تلك المعلومات، أصبح التفاوض لتحقيق ذلك فرض على مجلس نقابة الصحفيين، سواء كان عضوًا فيه أو لم يكن، وهناك عروض مالية أخرى للتفاوض تجعل الحكومة ترحب بالعرض.



التحرك ليس رفاهية

وشدد "الليثي" على أن التحرك نحو إيجاد حلول وموارد جديدة ليس رفاهية، ولا كلام انتخابي يسفه منه البعض، لأن تلك الموارد لا تساوي جزء بسيط مما يقدمه الصحفيين من دور مهني ووطني لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، متابعًا: "قبل أن يزايد أحد ويقول دورنا الوطني وواجبنا لا يجب أن يذكر هنا، والرد هل الأطباء لا يقدمون دورا واجبا وطنيا ويحصلون على 2% على حصيلة بيع الأدوية، وهل رجال الشرطة وغيرهم من المهن لا يؤدون واجبا وطنيا؟ هل رأيت أحد يخرج يطلب أن يكون ذلك الواجب الوطني بدون مقابل، كما وصل الحال بالصحفيين وجميعكم يعلم ذلك".





موقف صادم

وتابع: "للأسف صدمني اليوم موقف أحد الزملاء الأعزاء من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وجميعهم أعزاء ولا خلاف على علاقتنا وصداقتنا واحترامنا المتبادل، أثناء نقاش سريع اليوم باغتني الزميل في وجود عضو آخر وزملاء آخرين بالسخرية من طرحي آلية يمكن من خلالها مضاعفة البدل أو وصوله لـ5 آلاف جنيه، وقال أن ذلك مستحيل، والمفاجأة عندما سألته عن الآلية التي طرحتها لتنفيذ ذلك، وجدته لم يرهق نفسه ليقرأ عنها وعن مدى إمكانية تطبيقها، أي أنه يسخر وينتقد عنوان شاهده أو خبر عابر دون دراسة مستفيضة للأمر".





رسالته

ووجه رسالة للزملاء الصحفيين قائلًا: "زملائي كلنا نجيد وضع العراقيل وقول كلمة مستحيل أسهل من شرب الماء، وهذا ردي لو سمعتم من أحد كلام عن استحالة تطبيقه، وسأرد أيضًا عن فكرة تأسيس شعبة الصحف الخاصة ودخول حوالي 100 مليون للصحف الخاصة كل عام بطريقة سلسة ترضي كل الأطراف، ونفس البرنامج يمكن تطبيقه مع الصحف القومية عن طريق الهيئة بضعف هذا المبلغ، المهم تكون هناك إرادة ومكاشفة ومصارحة ووضوح".





القدرة على التغيير

ولفت "الليثي" إلى من يرى من قادة العمل النقابي، أنه ليس في الإمكان أكثر وأبدع مما كان، أن يترك الأمر ويمنح الفرصة لمن يرى أنه يملك الكثير، مؤكدًا قدرته على صنع الكثير، وأن لديه القدرة على تغيير كل ما كان، إذا توحدت الصفوف وتكاتفت الجهود، وقبل كل ذلك أن يقتنع قادة المهنة والعمل النقابي أننا نمر بكارثة اقتصادية وإنسانية واجتماعية، لابد لها من حل بعيدًا عن عديمي الرؤية وأصحاب الخيال والأفق الضيق، الذين ينظرون تحت أقدامهم ولا يبصرون أمامهم شبرًا، ولا يوجد في قاموسهم سوى كلمات اليأس والإحباط والمستحيل والمعوقات، والتذرع بالواقعية الكاذبة المنهزمة.