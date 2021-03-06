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محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة

السبت 06/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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في منظومة متكاملة تسابق الزمن فيها الجهات الحكومية وشركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل لقرى الريف المصرى..


هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى كشف عن أنطلاق مشروعات المبادرة على أرض الواقع في قرى مركزى إدفو وكوم أمبو حيث قام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بطرح 12 مشروع لتحسين مياه الشرب، وهو الذى توازى مع قيام فرع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي بتسليم المواقع للشركات المنفذة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بـ 10 قرى،


كما تمت المعاينة لمواقع مشروعين لإنشاء محطتى مياه شرب، موضحًا بأن هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بدأت في تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 8 مدارس، بجانب مشروعات الإحلال الكلى والتوسيع والتطوير وإضافة الأسوار لـ ١٤ مدرسة، علاوة على قيام هيئة الخدمات البيطرية بالبدء في إنشاء الوحدة البيطرية بوادي الصعايدة،


وأضاف محافظ أسوان بأنه سيتم تباعًا طرح باقى المشروعات في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة من أجل تحسين حياة ومعيشة نحو ثلثى سكان المحافظة لتحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغير شامل داخل هذه القرى، وهو الذى يتواكب مع مشروعات المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياه كريمة بإجمالى 83 مشروع وبإعتمادات 280،7 مليون جنيه،


مشيدًا بالدعم والجهود المبذولة من شركاء التنمية المستدامة وهما مؤسسة حياه كريمة ومؤسسة صناع الخير وخاصة دورهم البناء والملموس سواء في رفع كفاءة المنازل أو مبادرة التصالح حياه أو التدخلات الاجتماعية من خلال القوافل الطبية والبيطرية والمساعدات العينية.
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة
محافظ أسوان: بدء التنفيذ الفعلي لـ 47 مشروعا بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة

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