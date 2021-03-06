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برلمانية: زيارة الرئيس للسودان تؤكد ترسيخ جهود الدولة لدعم السودان الشقيقة

السبت 06/مارس/2021 - 02:31 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى السودان الشقيق اليوم السبت؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة بين البلدين، مؤكدة أنها خطوة إيجابية في هذا التوقيت. 

وأشارت السيد، خلال البيان الصادر له، إلى أن هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، وتأتي هذه الزيارة ترسيخًا لجهود مصر بقيادة السيد الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر به، لافتة إلى أنها تعكس الإرادة السياسية المُشتركة بين البلدين، نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية المُتكاملة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت  عضو النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة السودان الشقيقة تستهدف دفع التعاون الثنائي وتعزيز الدعم المصري المُوجه إلى جهود التنمية في السودان خاصةً مع وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالات الزراعة والري والبنية التحتية والطاقة، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، فضلًا عن استعداد مصر للاستمرار في نقل تجربتها في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية على مواجهة أية تحديات قد تطرأ في هذا الصدد، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي.

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