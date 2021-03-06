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السيسي: مصر ستظل داعمة للسودان قلبًا وقالبًا من أجل التنمية والازدهار

السبت 06/مارس/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بالغ سعادته لزيارته للخرطوم موجهًا الشكر للفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وللشعب السوداني؛ لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، للسودان رسالة إخوة ومساندة من الشعب المصري وحكومته وقيادته في جميع المجالات بلا استثناء، تعبيرًا عن الدعم لكافة الجهود التي تقوم بها السودان للمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل، في تهيئة الظروف لتلبية طموحات الشعب السوداني الشقيق.

وهنأ الشعب السوداني، بالإنجاز الكبير الذي تم متمثلًا في توقيع اتفاق السلام الشامل الذي تحقق بعض جهود كبيرة تكللت بالنجاح، مشددًا على أن مصر ستظل داعم للسودان قلبًا وقالبًا من أجل التنمية والازدهار.

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