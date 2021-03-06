هاني يونس عن محطة مياه الباجور: خلصت وزي الفل (فيديو)





صرح هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ تفقد اليوم عدد من المشروعات بمحافظة المنوفيةونشر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، مقاطع فيديو حية من مواقع تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لعدد من المشروعات بمحافظة المنوفية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».ومن مدينة الباجور، قال مستشار رئيس الوزراء، من أمام محطة مياه الباجور: «محطة خلصت وزي الفل، وسيبدأ تشغيلها، ورئيس الوزراء يتفقد المشروع.. شغل في كل حتة في مصر، وحياة كريمة لذوينا في قرى مصر ومشروعات تنموية وخدمية تخلق فرص عمل».وبدأت الزيارة من قرية «شما»، وقال يونس إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ عددا من المشروعات في المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مستعرضا أعمال توصيل الغاز في القرية: «كلنا همنا خدمة المواطن.. هنا حياة كريمة للمصريين».وأشار إلى أن مركز أشمون الذي يتبع هذه القرية، سيشهد عددا ضخما من المشروعات، عبارة عن 15 وحدة محلية و54 قرية و240 تابع يقطنها مليون نسمة، وستشهد تدشين 73 مركز شباب و70 مدرسة و48 وحدة صحية و32 وحدى بيطرية، ومركز تدريب مهني بقرية مجريا، وعدد من مشروعات الصرف الصحي والكهرباء والإنارة.