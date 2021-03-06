Advertisements

تقرير يكشف قمع حكومة أردوغان ضد المواطنين فى تركيا

السبت 06/مارس/2021 - 02:35 م
أردوغان
أردوغان
وكالات
Advertisements

كشف تقرير، عن الجرائم الحقوقية والانتهاكات التي ترتكبها حكومة العدالة والتنمية ضد المواطنين والمعارضين فى تركيا.

 

وقال التقرير، إن هذه الانتهاكات جعلت أنقرة تحتل المرتبة الثانية فى انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة بواقع 53 إدانة دولية، إضافة إلى صدور أحكام بالسجن المشدد بحق 25655 مواطنًا تركيًا بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية انتمائهم لحركة الخدمة التى يتزعمها فتح الله جولن.

 

 وشنت السلطات التركية، 102 ألف عملية أمنية نظمتها وزارة الداخلية ضد أعضاء الحركة، 76 منها عمليات كبيرة، و307 متوسطة، فيما نظمت القوات 99 ألف عملية بالقرى الريفية، و2900 عملية بالمدن الكبرى.

 

وبحسب مؤسسة ماعت، يتعرض المعتقلون فى السجون التركية  لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب وسوء معاملة وتعمد إهمال الإجراءات الصحية، وغيرها من المخالفات القانونية المجردة من الإنسانية، وقد ارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة للإهمال الصحى إلى 88 خلال اواخر العام الماضى، كان من بينهم 20 مصابًا بفيروس كورونا، إضافة إلى 4 حالات توفوا بسبب أمراض أخرى فى السجون، وسجلت السجون التركية 1289 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين خلال 2020، إضافة إلى الانتهاكات ضد المرأة فى تركيا. 

 

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة ومجانية تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تركيا..السجن 1361 سنة لـ 216 محاميا وأوامر بضبط 108

تقرير يكشف الانتهاكات البشعة التي يرتكبها النظام التركي داخل السجون

تقارير تكشف ابشع الانتهاكات داخل السجون التركية

وثيقة تفضح النظام التركي بشأن التفتيش العاري بسجون تركيا

تركيا ضمن قائمة الدول الأكثر بطشًا بمواطنيها لعام ٢٠٢٠

تركيا تتصدر قائمة الدول الأكثر بطشًا على شعبها (تقرير)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

02:08 م

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

12:00 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات