654 ألفا و139 طالب أولى الثانوي يحضرون اختباري مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء" إلكترونيًا

حضر 654 ألفا و139 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتى 8 مارس 2021.





وتمكن 643 ألفا و925 طالبا/طالبة من أداء امتحان الفلسفة والمنطق بنسبة 98.4%، بينما تمكن 647 ألفا و125 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الفيزياء بنسبة 98.9%.





كما أدى 29 ألف و791 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.8%.



