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654 ألفا و139 طالب أولى الثانوي يحضرون اختباري مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء" إلكترونيًا

السبت 06/مارس/2021 - 02:38 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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حضر 654 ألفا و139 طالبا/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتى 8 مارس 2021.

وتمكن 643 ألفا و925 طالبا/طالبة من أداء امتحان الفلسفة والمنطق بنسبة 98.4%، بينما تمكن 647 ألفا و125 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة الفيزياء بنسبة 98.9%.

كما أدى 29 ألف و791 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.8%.

جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 7 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "الفيزياء" للشعبة العلمية و"التاريخ" للشعبة الأدبية.

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