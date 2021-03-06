بائع الفاكهة بعد لقاء "السيسي": "أجمل حاجة شفتها" (فيديو)

بشاشة وجه، وإنسانيته، جعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي، محبوبًا وسط شعبه، يقدر البسطاء ويدعمهم، وخاصةً أصحاب الأيدي الشقيانة، فبمجرد رؤيته لأحد الباعة، فتح باب سيرته للتحدث مع بائع الفاكهة الذي هرول إلى جمع أنواع من الفاكهة ليعطيها للرئيس.





رئيس بدرجة إنسان، هكذا يوصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقف بجانب شعبه ويقدر مشاعره، حيث نشرت وسائل إعلام فيديو للحظة توقف الرئيس بسيارته أمام بائع فاكهة، وعبر البائع عن سعادته البالغة برؤية السيسي وقال له: "حبيبي يا سيادة الريس.. إنت أجمل حاجة شفتها".





وفي لفتة إنسانية، من الرئيس السيسي، أثناء مروره بأحد شوارع مدينة النصر، التفت إلى الباعة، وفتح سيارته وهو يتحدث مع بائع الفاكهة الذي يدعى محمد حسن، الذي هرول إلى جمع أنواع من الفاكهة ليعطيها للرئيس، وقال السيسي له مداعبا: "نقي كويس".





وبعد انتهاء البائع من جمع الفاكهة، قال له السيسي "قولي عايز إيه"، ليوضح بأنه يعانى من مشاكل أعصاب الساقين وليس له مصدر دخل وليس له سكن ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه، وعلى الفور، قام السيسي بإمالة رأسه بالموافقة على طلب البائع بالعلاج على نفقة الدولة، قائلًا له عدة مرات "كل حاجة خلاص".





ووجه الرئيس، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن وتحمل كافة نفقات العلاج، حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى دار الشفاء الإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



