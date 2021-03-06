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السيسي: العلاقات بين مصر والسودان شهدت زخما يستحق الإشادة (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان شهدت زخم يستحق الإشادة متمثلا في الارتقاء في العلاقات بين البلدين والتنسيق بين حكومتي البلدين.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذا الجهد يهدف لتكثيف التنسيق السياسي بين البلدين، لتنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات من بينها الربط الكهربائي والسكك الحديدية، التبادل التجاري والثقافي والعلمي، والتعاون بمجالات الصحة والتعدين والصناعة والزراعة؛ لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين واستغلال الإمكانيات البلدين لمصلحة الشعبين.

وتابع، أن اجتماعه اليوم مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، جاءت استمرارا لهذه الجهود، وسعيًا لوضع إطار استراتيجي متكامل لمختلف أوجه علاقات التعاون وسبل دفعها بما يعكس تلاقي إرادة البلدين السياسية القوية.

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