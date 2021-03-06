الصحة السعودية تسجل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافةً، مواصلةً لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافةً والحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (384) حالة مؤكدة، وتعافي (309) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2651) منها (509) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (379092) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (369922) حالة، فيما تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6519) حالة، وأجري (52737) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).