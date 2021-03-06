استخراج تصريح دفن جثة موظف توفي بتسريب الغاز في مايو

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، باستخراج تصريح دفن جثة موظف توفي خنقا نتيجة تسريب غاز السخان داخل شقته بمايو، وذلك عقب الانتهاء من إعداد تقرير بيان الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة

كما أمرت باستدعاء لزوجة المتوفي تمهيدا للاستماع إلي أقوالها.





تلقي المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من ربة منزل، مفاده العثور على جثة زوجها ويدعي "حسين رمضان"، 36 سنة، موظف ومقيم بدائرة القسم، ملقاة في حمام شقتهما.





وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو سالف الذكر ملقاة في الحمام، بعمل التحريات تبين أنه توفي بالغاز أثناء الاستحمام ولا يوجود شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.