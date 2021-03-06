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السيسي: يجب العودة لمفاوضات جادة وفعالة حول سد النهضة (فيديو)
السبت 06/مارس/2021 - 02:53 م
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم، دارت حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، في إطار الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني؛ وسعيًا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والإفريقية.
وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المباحثات تضمنت تناول مستجدات سد النهضة الإثيوبي، وهو الملف الذي يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي مصب، وتم الاتفاق على اهمية استمرار التنسيق الوثيق فيما بيننا بهذا الشأن.
وتابع، أكدنا على أهمية العودة لمفاوضات جادة وفعالة للتوصل في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل للتوصل لاتفاق عادل وملزم قانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويعزز أواصر التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا.
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