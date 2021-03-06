السيسي: يجب العودة لمفاوضات جادة وفعالة حول سد النهضة (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم، دارت حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، في إطار الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني؛ وسعيًا لتوحيد الجهود المشتركة بين البلدين الرامية لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والإفريقية.





وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المباحثات تضمنت تناول مستجدات سد النهضة الإثيوبي، وهو الملف الذي يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي مصب، وتم الاتفاق على اهمية استمرار التنسيق الوثيق فيما بيننا بهذا الشأن.



