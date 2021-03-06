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رئيس "الرقابة الصحية" نسبة رضاء المواطنين عن خدمة التأمين الصحي 92%

السبت 06/مارس/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ان تجربة التأمين الصحي الشامل حققت نجاحا كبيرا حيث تم خدمة اكثر من 700 الف مواطن مسجلين ببورسعيد يحصلون بالفعل على الخدمة الصحية التأمينية، مشيرا ان جميع الأمراض مغطاه ومعظم العمليات الجراحية يتم اجراؤها في إطار المنظومة.

وأضاف إسماعيل، في تصريح خاص ل "الفجر"، فيما يتعلق بصحة الأسرة والإحالة للمستويات التخصصية الأعلى فإنها تتم بكفاءة ومع الإقبال الشديد من المواطنين كانت هناك بعض التعليقات والملاحظات للمواطنين تم رصدها وقياسها وتم التعامل معها بجدية شديدة منها الانتظار في بعض الحالات أو صعوبة الوصول للخط الساخن.

واستطرد رئيس الرقابة الصحية، نسبة ارضاء المواطنين عن الخدمة لا تقل عن 92%، وجميع الشكاوى يتم الاستماع اليها، مشيرا "تجربة تعلمنا منها كثيرا وسنستفيد منها في باقي المحافظات حيث أن كل محافظة لها خصوصية في طريقة تقديم الخدمة وأساليب الميكنة وغير ذلك من العمل الضخم التي تقوم به هيئة الرعاية الصحية في هذا المجال".

وأضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ان يتم تنفيذ المشروع خلال 10 سنوات بدلا من 15 سنة مما يضع مسئولية كبيرة على الهيئات الثلاثة المنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 لتطبيق المنظومة، هذه الهيئات تعمل بتنسيق تام ومتواجدة على الأرض وتتوسع تدريجيا في عملها لتحقيق حلم المصريين في تغيير خريطة المنظومة الصحية في مصر، موضحا أن المشروع مستمر والدولة ملتزمة بعملية تطوير المستشفيات والمراكز رغم ضخامتها.

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