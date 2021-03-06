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هاني يونس عن مستشفى تعليمي بشبين الكوم: المستشفى بتقدم خدمات طبية متنوعة

السبت 06/مارس/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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صرح هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ تفقد اليوم عدد من المشروعات بمحافظة المنوفية.

ونشر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، مقاطع فيديو حية من مواقع تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لعدد من المشروعات بمحافظة المنوفية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال هاني يونس من أمام أحدٍ المبانى: «تخيلوا إيه المبني العظيم ده، ده مستشفى تعليمي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية».

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء قام بتفقد المستشفى بالكامل، معلقا "المستشفى بتقدم خدمات طبية متنوعة".

وأوضح أن الدور الأرضي يضم مركز الأشعة والمعمل وقسطرة قلب وتعقيم مركزي فيما يضم الدور الأول استقبال الطوارئ والملاحظة والإنعاش وقسم الأطفال وقسم العظام".

كما يضم الدور الثاني غرفة العمليات وغرفة الإفاقة، والدور الثالث غرف العزل والغسيل الكلوي والعناية المركزة بينما الدور الرابع يضم غرف عزل وغرف عناية القلب الجراحة".

وتابع أن الدور الخامس يحتوي علي غرف باطني وغرف باطنة سيدات وغرف جراحة سيدات، والدور السادس غرف باطني وغرف باطني رجال وغرف جراحة رجال فيما يضم الدور الاخير إقامة الممرضات والطبيبات وإقامة أطباء وممرضين".

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