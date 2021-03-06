الرئيس السيسي: الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يحقق أضرارا جسيمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك تطابق لرؤي مصر والسودان حول رفض أي محاولة للسعي لفرض أمر واقع، وبسط السيطرة على النيل الأزرق من خلال إجراءات احادية لا تراعي حقوق ومصالح دولتي المصب، وهو ما تجسد في إعلان إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق.



وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان، لافتًا إلى أنه تم بحث سبل إعادة إطلاق مسار المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في العملية التفاوضية.



وتابع، أن هذه الآلية اقترحتها السودان وأيدتها مصر، وتهدف لتعزيز فرص نجاح مسار المفاوضات، مجددًا الشكر على حفاوة استقباله بالخرطوم، معربًا عن ثقته في تواصل التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

