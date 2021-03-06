



كيف يعمل لقاح كورونا في الجسم بعد التطعيم؟.. وزارة الصحة تُجيب





كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة عمل لقاح كورونا في الجسم بعد الحصول عليه، وقالت: عندما يخترق الجسم مسبب للمرض مثل الفيروس أو البكتيريا فإن الجسم يكون أجساما مضادة له.





وتابعت وزارة الصحة، أن اللقاحات تحتوى على أجزاء من الفيروس جرى إضعافها أو تعطيلها ما يؤدى لحدوث استجابة مناعية وتكون أجسام مضادة ولكنها غير مسببة للمرض.





يذكر أنه جرى تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها، حيث تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة القاهرة لتلقي اللقاحات (مركز طبي النزهة، مركز طبي القطامية، مركز طبي الزهور بـ حي الأسمرات) و4 مراكز بمحافظة الجيزة (مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبي بشرق اليوم بإدارة أكتوبر، والمركز المتميز بالأخصاص)، و3 مراكز بمحافظة الإسكندرية (المركز الإفريقي لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة)، وتخصيص مركزين بمحافظة القليوبية (مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر).

كذلك تخصيص مركزين لتلقي اللقاحات بمحافظة البحيرة (المعهد القومي للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي)، و4 مراكز بمحافظة أسيوط (مسشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بني زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادي الجديد (مركز طبي الخارجة، ومركز طبي الداخلة).

كما جرى تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بمحافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بمحافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بمحافظة كفر الشيخ، ومستشفى القلب بمحافظة مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، والمركز الطبي بكيمان فارس بمحافظة بني سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بمحافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجي بمحافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بمحافظة سوهاج، ومركز صحة ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي بمحافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بمحافظة أسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر.



