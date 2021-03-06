أبرزها الشيشة والباعه الجائلين.. ننشر أهم 4 تحركات برلمانية للنواب اليوم السبت

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم، بطلبات إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي موجهه إلى الحكومة أبرزها؛ حدوث "خلل" في النظام الإلكتروني الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوي، والمشكلات الضريبية للمشروعات الصغيرة والصناعات.



وتستعرض الفجر أبرز هذه التحركات:



* تحرك برلماني بشأن المشكلات الضريبية للمشروعات الصغيرة والصناعات



تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وقالت أبو السعد، خلال طلب الإحاطة، إن هناك عدد كبير من اصحاب المشروعات والصناعات الصغير يُعاني من المشكلات الضريبية، خاصة في التأثير السلبي على هذه المشروعات مؤخرًا بسبب فيروس كورونا القاتل، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات.



وأضافت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، أن هناك العديد من الأعباء التي تتحملها تلك الشريحة في ظل هذه الظروف الإقتصادية الغير مستقرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:



- ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة القائمة على تلك المشروعات وهو ما يحملها إلتزامات مالية دورية.



- ‏الإلتزام بمصروفات التشغيل وغيرها من المصروفات التي تحافظ على إستمرار نشاط المشروع.



وطالبت البرلمانية، الحكومة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تخفيف تلك الأعباء الضريبية من على كاهل أصحاب هذه المشروعات من أجل الحفاظ على إستقراها وإستمراريتها تماشيًا مع توجه الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





*طلب إحاطة لوزيري التعليم والاتصالات بشأن ما حدث بامتحانات نصف العام



تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حدوث «خلل» في النظام الإلكتروني الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوي.



وقال "محسب" في طلب الإحاطة، إن طلاب وطالبات مراحل النقل بالمدارس الثانوية العامة واجه مشكلات أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق المواعيد التي أقرتها الوزارة والتى تلخصت فى عدم جاهزية السيستم وتوقفه أثناء تأدية الطلاب للامتحانات وعدم تمكن عدد كبير من الطلاب من تأدية الامتحانات مما تسبب في حالة من القلق والتوتر النفسي بين الطلاب وأولياء أمورهم، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة تكررت خلال الامتحانات والتجارب التي عقدتها الوزارة سابقًا، مما يشير إلى حدوث إشكالية كبيرة حال تعطل السيستم خلال امتحانات الثانوية العامة والتى أقرت الوزارة على تنفيذها إلكترونيا.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، باعتبار كل طالب حضر إلى لجنة الامتحان وقابلته صعوبات تقنية «ناجحًا» في الامتحانات، تسببت في حالة من الإحباط لدى الطلاب المتفوقين، بجانب أيضًا احتمالية تكرر ذلك الأمر خلال الامتحانات المقبلة وعدم تأكد وزارتي التربية والتعليم، والاتصالات، من جاهزية كل الوسائل والمنصات الإلكترونية لاستيعاب جميع الطلاب دون حدوث مشكلة والتأكد من جاهزية البنية التحتية بشكل جيد قبل الامتحانات المقبلة.







*المطالبة بتفعيل العقوبات على البائعة الجائلين في القطارات: لايحملون تصريحات



تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة انتشار الباعة الجائلين بالقطارات.



وأشارت رشاد، خلال طلب الإحاطة، إلى أنه في ظل ما تشهده منظومة السكك الحديد فى مصر من تطور ملحوظ بما يتناسب مع مساعي الدولة المصرية وقيادتها السياسية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى فى شتى المجالات والخدمات والتى كان من أهمها وسائل النقل، إلا أن هناك مشكلة لازالت لا تجد علاج فعال قادر على إقتلاعها من جذورها تُسيء لتلك المنظومة المبهرة الا وهي ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين بمحطات وعربات السكك الحديدية.



وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من تلك الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في مجال السكك الحديدية، إلا حيث أن الباعة الجائلين أصبحوا هم "الأفه" التي تعاني منها منظومة السكك الحديدية في الأونة الأخيرة، وذلك بسبب تراخي مشرفي ومسئولي المحطات والعربات عن القيام بمهامهم الوظيفية بشكل حقيقي وفعال، مؤكده أن كافة التصريحات الخاصة برئيس هيئة السكك الحديد لمكافحة هذه الظواهر، لم تلقي بظلالها على أرض الواقع حتى تاريخه.



وطالبت النائبة، الحكومة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المختصة من أجل مجابهة تلك الظاهرة التي تؤرق راحة السادة المواطنين ركاب السكك الحديدية، وذلك من خلال تفعيل وتطبيق العقوبات على البائعة الجائلين الذين لا يحملون تصريح بمزاولة تلك الأعمال من أجل الحد من إنتشار تلك الظاهرة السلبية التي تؤثر على الشكل الحضاري لمنظومة السكك الحديدية المصرية العريقة بشكل كبير.







*المطالبة بتغليظ العقوبات ضد مروجي الشيشة في المقاهي



استنكرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عودة تقديم الشيش بكثافة في المقاهي والكافيهات، ويأتي ذلك بالرغم من تفشي فيروس كورونا القاتل، فضلا عن دخول مصر على أعتاب المرحلة الثالثة للفيروس، مؤكدة أن غياب وعي المواطنين وأهمال الرقابة سيدفع الدولة الكثير من الأضرار خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن تصريحات مجلس الوزارء المُستمرة خلال الفترة الماضية بشأن تنظيم عدد من الحملات الرقابية والدورية من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بصفة مستمرة على المقاهي والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظات على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين، ماهي إلا أنها مجرد تصريحات فقط ولا تمس للواقع بأي صلة وأكبر دليل على ذلك عودة الشيش مرة أخرى في بعض المقاهي والكافيهات.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن الشيشة تُساعد كبير في أرتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأنه لم يتم تعقيمها بعدما يتم استخدامها من قبل المواطنين، فضلا عن أن للشيشة أضرار كثيرة على الرئة مما تساهم بشكل في ألتهاب رئوي يُساعد في الإصابة بالفيروس سريعًا، مؤكدة أنه حان الوقت الأن والضروري لتدخل البرلمان في سن قوانين وعقوبات صارمة لمن يستبب في انتشار الشيشة مجددًا.