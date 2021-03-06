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فلسطين تسجل 19 وفاة و2011 إصابة بفيروس كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 03:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم السبت، 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن قطاع غزة سجل 135 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

 

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، فرض إغلاق جزئي في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الزفاف وتجمعات العزاء.

 

وذكرت قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس(آذار) الماضي بلغ 221225 تعافى منهم 196807 وتوفي 2352.

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