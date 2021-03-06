كلوب: لا أخشى رحيل اللاعبين في حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا

أكد المدرب الالماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي بأنه لايخشى رحيل اللاعبين في حال عدم تأهل فريقه الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.





ومني ليفربول حامل لقب بطل الدوري الانجليزي الموسم الماضي، بخسارة خامسة تواليا على ملعبه امام تشيلسي الخميس وهو ما يحصل له للمرة الاولى في تاريخه، فتراجع الى المركز السابع ويتعين عليه استعادة توازنه اذا ما اراد المشاركة في المسابقة القارية الاهم الموسم المقبل.





وقال كلوب "ادرك تماما باننا نملك لاعبين لديهم وفاء تجاه النادي. نحن لسنا في وضعية حيث يأتي احد اللاعبين ويقول +نحن لسنا في دوري الابطال وبالتالي اريد الرحيل+. هذا الامر لن يحصل، اعرف لاعبي فريقي جيدا".





وعن مدى تأثير عدم التأهل على جذب لاعبين كبار الى ليفربول رد بالقول "قلت واكرر، اذا كان احد اللاعبين لا يريد الانضمام الى صفوف فريقنا لأننا لا نخوض دوري الابطال، فأنا لا اريده في صفوفنا. واذا اراد احد اللاعبين الرحيل لأننا لم نتأهل الى دوري الابطال، هنا ايضا لا اريده. الامر لا يتعلق بمسألة شخصية لكن الامور هي كذلك".





وطمأن جماهير ليفربول بان النادي يسير على الطريق الصحيح بقوله "اطلب من جميع انصار النادي عدم القلق. النادي في ايادي امينة ويملك فريقا رائعا وهذا امر حيوي لمستقبل جيد".





واضاف "ندرك جيدا بان الموسم الحالي صعب للغاية لأننا لا نملك زخم المواسم الماضية، لكننا سنتخطى هذه الازمة لأننا نملك الامكانيات والقوة".