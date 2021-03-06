"مؤشر جيد لعبور فيتا كلوب".. الأهلي لا يعرف الهزيمة في وجود هذا العنصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





ويسعى المارد الأحمر، لتحقيق الفوز على بطل الكونغو خاصةً أن المواجهة على ملعبه، وتأتي بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني، بهدف دون رد بالجولة الثانية.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن عن تعيين المغربي رضوان جيد لإدارة المباراة تحكيميًا، والتي ستقام على ملعب القاهرة الدولي.





وخاض الأهلي 4 مواجهات في وجود جيد، لم يتلقى فيهم أي هزيمة فيما تعادل مرة وحيدة، فيما انتهت باقي المباريات بتحقيق الفوز وهو مؤشر مميز قبل مباراة الليلة.





ونرصد تاريخ مواجهات الأهلي تحت تحكيم رضوان جيد بالتقرير الآتي:-





أولى مواجهات الأهلي تحت قيادة رضوان جيد، كانت أمام جانرز هراري الزيمبابوي في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2010، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.





وكانت الثانية أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ32 من نسخة 2017 للبطولة وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.





بينما جاءت الثالثة في 2018، عندما لعب المارد الأحمر ضد كامبالا سيتي في ختام دور المجموعات وانتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد.





وكانت آخر مباريات الفريق مع الحكم المغربي، أمام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات من بطولة 2018 وتعادل فيها المارد الأحمر بهدف لكل فريق.