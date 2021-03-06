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"البرهان": زيارة السيسي دعم حقيقي للسودان وشعبها (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسودان تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الدولتين والقيادات بالدولتين.

ووجه "البرهان"، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، الشكر للرئيس السيسي، على تلبيته الدعوة لزيارة السودان، في هذا التوقيت الذي تواجه فيه السودان فترة انتقال يواجه كثير من المصاعب، ويحتاج لتضافر الجهود ووقفة الأشقاء، وهذه الزيارة دعم حقيقي للسودان والشعب السوداني؛ لكونها تصب في خانة تقوية أواصر التعاون بين البلدين، موجهًا الشكر لمصر حكومة وشعبًا على مواقفها الداعمة للسودان.

وتابع، أنه ناقش مع الرئيس السيسي، جميع الملفات التي تدعم التعاون المشترك وتم التوصل لرؤى موحدة تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين، وتسهم في استقرار الدولتين.

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