ساكا يقتحم قائمة مميزة في نادي أرسنال





تعتبر مباراة أرسنال ضد بيرنلي والتي تجمع الفريقان اليوم السبت على ملعب إستاد تيرف مور مناسبة إحتفالية للنجم بوكاي ساكا.





وتواجد ساكا في التشكيلة الأساسية للجانرز ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ أرسنال يشارك في خمسين مباراة بعمر تسعة عشر عامًا و182 يومًا.





وكان أصغر لاعب في تاريخ أرسنال يصل إلى هذا الرقم هو الإسباني سيسك فابريجاس وقت أن كان يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا و236 يومًا.