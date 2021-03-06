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إدوارد لـ "الفجر الفني": سعيد بوجود جزء ثاني من مسلسل "لؤلؤ"

السبت 06/مارس/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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إدوارد لـ الفجر الفني: سعيد بوجود جزء ثاني من مسلسل لؤلؤ
أعرب الفنان ادوارد، عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول مسلسلة الجديد "لؤلؤ" الذي تم عرضه خلال الأيام الماضية وتصدر التريند أكثر من مرة.

وقال ادوارد في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه سعيد بوجود جزء ثاني من المسلسل بعد تحقيق نسب مشاهدة عالية جدا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف إدوارد، بأن هناك كيمياء بينه وبين الفنانة مي عمر ظهرت بالشكل المناسب أمام الكاميرا، وحرص على توجيه الشكر للمخرج محمد سامي باظهار العمل بهذا الشكل المميز.

وحقق مسلسل "لؤلؤ" نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.

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