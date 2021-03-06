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موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي

السبت 06/مارس/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، فوزًا صعبًا أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفاز الزعيم الهلالي بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأمير فيصل بن فهد، بدوري المحترفين السعودي.
ونجح الهلال في رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، وبفارق 3 نقاط فقط عن الشباب صاحب الصدارة.
ومن المنتظر أن يواجه الهلال مباراة صعبة ضد الوحدة، يوم الخميس المقبل، على ملعب الأخير لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.
وتقام المباراة بين الطرفين في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة وخمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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