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موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

السبت 06/مارس/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني، في التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.
وتأهل البلوجرانا بعد الفوز على إشبيلية، بثلاثية نظيفة في مباراة إياب النصف نهائي على ملعب كامب نو، عدما كان خاسرًا ذهابًا بهدفين دون رد.
ويستعد الفريق لمواجهة أوساسونا، مساء اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.
ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكتالوني ضد أتلتيك بلباو، على ملعب لا كارتوخا، يوم 17 أبريل المقبل، ضمن منافسات نهائي كأس ملك إسبانيا.

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