نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 6-3- 2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 6-3-2021 .

سعر الدولار اليوم السبت 6 -3 -2021 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو

15.62 جنيه للشراء، و

15.72 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا

استقر سعر الدولار اليوم السبت 6 -3 - 2021 خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية على استقراراه مقابل الجنيه، حيث سجل