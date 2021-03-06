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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 6-3- 2021
السبت 06/مارس/2021 - 03:00 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 6-3-2021 .
سعر الدولار اليوم السبت 6 -3 -2021 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار اليوم السبت 6 -3 - 2021 خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية على استقراراه مقابل الجنيه، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم السبت 6-3-2021 في مصر
استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 6- 3 - 2021 في مصر بعد تراجعها بمقدار جنيه واحد في ختام تعاملات أمس، يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض لأسعار الذهب عالمياً .. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم السبت 6-3-2021 مقابل الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم السبت 6-3-2021، أمام الجنيه المصرى خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي شهدتها خلال تعاملات أمس.. التفاصيل من هنا
"الرقابة المالية": نستهدف زيادة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه
كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استهداف استراتيجية هيئة الرقابة المالية تهيئة البنية التشريعية لإنشاء بورصة.. التفاصيل من هنا
"التعاون الدولي": 440 مليون دولار لتطوير قطاع السكك الحديد
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية.. التفاصيل من هنا
جهاز القاهرة الجديدة: غدا بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا
يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، غدا الأحد، تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بحى اللوتس (G H) للفائزين بها، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.. التفاصيل من هنا
وزير المالية: صرف 210.7 مليون جنيه لسداد مستحقات المصدرين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى خاصة فى مواجهة أزمة كورونا.. التفاصيل من هنا
"الضرائب": نقوم بكافة الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية
صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تقوم بكافة الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالى.. التفاصيل من هنا
رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقد محطة تنقية مياه الشرب التى تخدم المدينة
قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجولة ميدانية بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك عقب أيام من توليه رئيسا لجهاز المدينة، لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها والمحاور الرئيسية والفرعية بالمدينة.. التفاصيل من هنا
رئيس هيئة الاستثمار ووزير الزراعة يشهدان افتتاح مزرعة للثروة الحيوانية بالنوبارية
شهد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ السيد القصير، وزير الزراعة.. التفاصيل من هنا
وزير الاتصالات: تطوير 50 مكتب بريد وإضافة 40 صراف آلى بمحافظة كفر الشيخ
استهل عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيارته لمحافظة كفر الشيخ صباح اليوم بلقاء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وذلك بحضور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة.. التفاصيل من هنا
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