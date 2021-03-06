Advertisements

اتحاد بنوك مصر: نسعى لتوفير لقاحات فيروس كورونا للعاملين بالقطاع

السبت 06/مارس/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال اتحاد بنوك مصر ، إنه تواصل مع الجهات الحكومية، بهدف توفير أكبر قدر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لجميع العاملين بالبنوك، وفق برنامج زمني وصحي كفء للسيطرة على الوضع الراهن وتأمين العاملين بالجهاز المصرفي.
 
وأضاف اتحاد بنوك مصر، إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام والسعي المتواصل نحو توفير بيئة صحية أمنة لجموع العاملين بالقطاع المصرفي، في ظل المبادرات المطروحة من قبل الأجهزة المعنية بالدولة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا من خلال توفير اللقاحات اللازمة للوقاية من الوباء.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ يوم

"مؤشر جيد لعبور فيتا كلوب".. الأهلي لا يعرف الهزيمة في وجود هذا العنصر

منذ 33 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي بـ رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بالقوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح عاجل من "التعليم" بشأن الامتحانات الشهرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي على بعد خطوة من حسم الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

موسيماني يستشهد بـ"كهربا" أمام لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب

02:08 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

3 أمصال مصرية.. تفاصيل إنتاج لقاحات مضادة لكورونا

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات