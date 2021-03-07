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3 ظواهر جوية تشهدها مصر خلال الأيام المقبلة.. تعرف عليها

الأحد 07/مارس/2021 - 07:45 ص
الأرصاد - أرشيفية
الأرصاد - أرشيفية
أحمد القاسم
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تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة، عددًا من الظواهر الجوية بسبب التغيرات المناخية التي تطرأ على حالة الطقس الأيام القادمة، وفقا لما أعلنه مسؤولي هيئة الأرصاد الجوية.

والساعات المقبلة، يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيان، كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
ووفقا لتوقعات مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تستمر حالة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة  إلى الاثنين 8 مارس على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية ليسود طقس دافئ شمالا حار جنوبا شديد البرودة ليلا.

واعتبارا من الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

شبورة مائية كل صباح
كما توقع خبراء الأرصاد وجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مفاجأة منتظرة يوم الخميس
كما كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجاة بشأن حالة الطقس يوم الخميس المقبل 11 مارس، حيث توقع خبراء الأرصاد اعتبارا من يوم الخميس 11 مارس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة بقيم تتراوح بين 4-5 درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

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