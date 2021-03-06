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مدير جمعية المحاربين القدماء: الكارت الذهبي لأبناء الشهداء يتيح جميع الخدمات بالكليات والمعاهد الحكومية

السبت 06/مارس/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب على الحفاظ على الامتيازات الممنوحة لأسر الشهداء ومصابي العمليات وأعضاء الجمعية بالتنسيق مع أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة وأبرز الأعمال التي تمت في هذا المجال ومنها قرار وزير التعليم العالي بمنح الطلاب أبناء الشهداء الكارت الذهبي الذي يتيح لهم جميع الخدمات التي تقدم بالكليات والمعاهد الحكومية بالمجان كذلك الأولوية في الحصول على المنح المجانية بالجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار الي انه في مجال الرعاية الطبية يتم تقديم خدمة الغسيل الكلوي من خلال مركز الكلى المجهز بعدد (30) وحدة غسيل كلوي وإنتاج الأجهزة التعويضية والتكميلية ومساعدات الحركة والدواعم المفصلية بمصنع الأجهزة التعويضية بفرع الوفاء والأمل.

بالإضافة إلى بعض الخدمات التي يقدمها فرع الوفاء والأمل للمقيمين من المصابين والمدنيين ورعاية مصابي (العمليات المصابين أثناء الخدمة) المقيمين في فرع الوفاء والأمل والمتابعة الدورية للمسنين (رجال سيدات) المقيمين بفرع الوفاء والأمل وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

ونوه الي تقديم الرعاية الطبية للمقيمين داخل فرع الوفاء والأمل بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية وتقديم العلاج التأهيلي المناسب للحالات المرضية للمقيمين بفرع الوفاء والأمل من خلال مركز العلاج الطبيعي وتدريب المصابين على الحرف التي تناسب الإصابة مثل (النحت – الخزف – الرسم على الزجاج- المصنوعات الجلدية) بقسم التأهيل بفرع الوفاء والأمل.

وأشار إلى تصنيع الأثاث الخشبي اللازم للجمعية بمصنع الأخشاب بفرع الوفاء والأمل وتقديم الرعاية المستمرة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء (العسكريين المدنيين) المقيمين بفرع الوفاء والأمل مع إقامة حفلات ترفيهية لهم.

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