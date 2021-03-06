يلا شوت zamalek الزمالك ضد الترجي بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر لقاء الأبطال الحقيقي على الملعب الأوليمبي في رادس عندما يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره الزمالك في المرحلة الثالثة من المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وذلك مع دقات الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين سواء الزمالك أو الترجي باعتبار أنه بطل تونس يخوضه في ملعبه بينما بطل مصر تعثر في أول جولتين من المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا لذلك فإن المواجهة بين البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب القلعة البيضاء ومعين الشعباني ستكون حامية الوطيس في تونس حيث تضم هذه المجموعة أيضًا تونجيت السنغالي ومولودية الجزائر.

موعد مباراة الزمالك والترجي

ويرى البعض أن الترجي لم يعد كما كان في المواسم السابقة ويمكن لنادي الزمالك الفوز عليه في تونس بدليل أنه في الموسم قبل الماضي خطف منه لقب السوبر الإفريقي وأطاح به من دوري أبطال إفريقيا لذلك فإن باتشيكو استحضر كل هذه السيناريوهات بعدما تعادل في أول مباراتين مع مولودية الجزائر وتونجيت السنغالي.









وكان التعادل مع تونجيت في السنغال مخيبًا للآمال بالنسبة لجماهير نادي الزمالك لأنه أبقى الفريق في المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط قبل مباراة الزمالك ضد الترجي لذلك فإن باتشيكو سيلعب على الفوز من خلال تشكيل الزمالك الهجومي وفي الغالب سيقود يوسف أوباما خط الهجوم مع أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي من أجل تأمين وسط الملعب كما أن باتشيكو حذر لاعبيه من استقبال هدف مبكر أمام الترجي التونسي.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي

على الجانب الآخر فإن معين الشعباني مدرب الترجي يحتل المركز الأول برصيد 4 نقاط بعد الفوز 2-1 على تونجيت ثم العودة من الجزائر بتعادل مثير لذلك فهو الأوفر حظًا حتى الآن ويعني تحقيق الفوز على الزمالك في رادس أنه سيكون الأقرب للصعود مبكرًا حيث سيكفيه بعدها 4 نقاط في 3 جولات ولذلك فإن الشعباني سيلعب بكل أوراقه الهجومية الرابحة خاصة أصحاب الخبرة في الخط الأمامي مثل الليبي حمدو الهوني وطه ياسين الخنيسي مع فوسيني كوليبالي في وسط الملعب بينما تنقل مباراة الترجي ضد الزمالك على قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 حيث الإثارة والقوة المرتقبة.