ادوارد يكسف لـ "الفجر الفني" نفاصيل شخصيتة في مسلسل "نسل الأغراب"

يستكمل الفنان إدوارد، تصوير باقي مشاهدة من مسلسله الجديد "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة وأحمد السقا، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.



وقال الفنان إدوارد، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأنه يجسد شخصية عمدة البلد ويدعى "حسيب" في مسلسل "نسل الأغراب".



وأشار "ادوارد" إلى أنه سعيد بالتعاون مع المخرج محمد سامي، للمرة الرابعة على التوالي متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب الجماهير.



مسلسل "نسل الأغراب" يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ويعد هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما.



يذكر أن أخر أعمال إدوارد فى مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



