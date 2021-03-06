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ضمن "حياة كريمة".. تطوير 50 مكتب بريد وإضافة 40 صراف آلي بكفر الشيخ

السبت 06/مارس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه سوف يتم إنشاء مركز تدريب وإبداع رقمي بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات 100 مليون جنيه، لتوفير التدريب التقني وتنفيذ برامج للإبداع الرقمي وريادة الأعمال للشباب، كما سيتم خلال هذا العام تطوير 50 مكتب بريد بالمحافظة وتزويدها بمكتبين متحركين لخدمة المناطق المزدحمة، إلى جانب إضافة 40 ماكينة صراف آلي بالمحافظة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن ذلك يأتي في إطار مشاركة وزارة الاتصالات. وتكنولوجيا المعلومات في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى؛ فانه من المقرر رفع كفاءة البنية المعلوماتية لمركز مطوبس، وإمدادها بكابلات الياف ضوئية لتحسين كفاءة الانترنت بكل منزل في قرى المركز. 

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير لمحافظة كفر الشيخ افتتاح مكتبي بريد عقب تطويرهما، وتفقد مدرسة التربية الفكرية، وزيارة مركز خدمة العملاء المطور للشركة المصرية للاتصالات بسنترال كفر الشيخ، بالإضافة الى عقد لقاء عبر "الفيديو كونفرانس" مع عدد من مستفيدي البرامج التدريبية والخدمات المقدمة من الوزارة لأبناء المحافظة.

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