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ألمانيا تسجل 72 ألف وفاة بفيروس كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 03:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و 492079 حالة بعد تسجيل 9557 إصابة.

 

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71804 وفيات بعد تسجيل 300 وفاة.

 

 وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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