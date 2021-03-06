بهدف إنقاذ الصحافة وتحسين الأجور.. مساعد الليثي يعلن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة

أعلن مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، عن تأسيس شُعبة للصحف الخاصة، تابعة لغرفة القاهرة التجارية، والتي انتهى من جميع إجراءات تأسيسها القانونية؛ وذلك بهدف تحسين وضع تلك المؤسسات، والبحث في أزماتها المالية، وزيادة الأجور.



وأضاف في بث على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وضع تلك المؤسسات أصبح في غاية الصعوبة، في ظل زيادة الأسعار، وانخفاض للتوزيع، والذي ترتب عليه انعدام الدخول، مما يدفعنا لإنشاء تكتل للصحف الخاصة، والذي سيعمل على الاتفاق مع الاتحادات والبنوك واتحاد الشركات، المقاولين والتشييد والعقارات، لإنعاش سوق الإعلانات في الصحف المصرية.



وتابع: "المؤسسات الصحفية حقوقها مُهدرة، والتي تأتي عن طريق التنظيم والترتيب، ووضع حد أدنى يليق بالزملاء الصحفيين، لو جمعنا تلك الصحف وأصبحنا تحت سقف كيان واحد، سنصل ونجمع مبالغ قد تصل إلى 100 مليون على الأقل".



وأكد "الليثي" أن الصحفيين يجب أن يبدأوا في خطوات حقيقية لحسين أوضاعهم، باعتبار أنهم أصحاب المهنة التي تبحث عن حقوق المواطنين، ومن الضروري أن يبدأوا بالفعل في البحث عن حقوقهم.



وطالب "الليثي" من الجمعية العمومية، أن تختار أعضاء للمجلس قادرون على إدارة الشمهدج، وإيجاد حلول قوية وسريعة لإنقاذ المهنة على كافة الأصعدة.



وكان قد تقدم مساعد الليثي بأوراق ترشحه لخوض انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين "تحت السن"، والمقرر عقدها يوم 19 مارس المقبل.