ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمستشفى قفط إلى 139

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا، اليوم السبت، بعد تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وتماثلهم للشفاء التام.



وقال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، إنه تم خروج 5 حالات اليوم السبت، يرفع حالات المتعافين منذ بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا إلى ١٣٩ حالة خروج من المستشفى، وهي حالات متوسطه وامراض مزمنة ومتوسط المواليد أصغرهم مواليد ١٩٩٠ واكبرهم مواليد ١٩٦٣.



وأشار الدكتور محمد حسين صالح، المشرف الطبي، إلي أن الحالات التي تماثلت للشفاء حالاتهم المرضية متوسطة ومزمنة، تتباين أعمارهم مابين صغار وكبار في السن.



‏و أضاف الدكتور الدكتور محمد رمضان فرغلي، مدير مكافحة العدوى، بأن المستشفى لا تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي حتي يتم تماثلهم للشفاء التام تحت رعاية دكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.