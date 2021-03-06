كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر بدو تقطيع

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتقام على ستاد رادس، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





يبحث الزمالك في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث إملا في اعتلاء الصدارة، فريق الزمالك تعادل في الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر الجزائري بدون أهداف، وبعدها تعادل سلبيا مع تونجيت سلبيا في الجولة الثانية، الفارس الأيبض يتطلع إلى تقديم أداء أفضل من الذي قدمه في أول جولتين وتحقيق الفوز الأول في دوري الأبطال.









الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتشيكو سيعاني في لقاء اليوم بسبب غياب أكثر من لاعب أساسي وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق بسبب الإصابة بجانب سيف الدين الجزئري الغير مقيد إفريقيا، بينما استعاد الفريق لخدمات أحمد سيد زيزو الذي عاد من الإصابة والتي تسببت في غيابه عن لقاء وادي دجلة في الدوري العام.



