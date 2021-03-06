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وزير الشؤون البلدية: لن نتهاون بتطبيق العقوبات.. وسنستمر في الرقابة

السبت 06/مارس/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
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أشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بتعاون المواطنين والمقيمين وحرصهم على مصلحة السعودية، ما أثمر عن إعادة العمل في عدد من الأنشطة وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: سنستمر معكم يدًا بيد في الرقابة المكثفة للحفاظ على سلامة المجتمع ولن نتهاون في تطبيق العقوبات.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن الامتثال للإجراءات الاحترازية يساهم في سلامة المجتمع وتجاوز الجائحة.

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