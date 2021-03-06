3 مناطق تتصدر إصابات كورونا بالمملكة خلال 24 ساعة





تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 183 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ89 حالة، ثم مكة المكرمة 43، فمنطقة المدينة المنورة بـ12 حالة والقصيم 11 حالة.



