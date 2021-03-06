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3 مناطق تتصدر إصابات كورونا بالمملكة خلال 24 ساعة

السبت 06/مارس/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
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تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 183 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ89 حالة، ثم مكة المكرمة 43، فمنطقة المدينة المنورة بـ12 حالة والقصيم 11 حالة.

وسجلت حائل 10 حالات، ثم الباحة 8 حالات والحدود الشمالية 6، وكل من «الجوف وتبوك» 5 إصابات جديدة، تلتهما عسير بـ4 حالات. وجاءت كل من نجران وجازان في المرتبة الأخيرة  بواقع 3 إصابات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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