بث مباشر مشاهدة الزمالك ضد الترجي تعليق عربي بدون تقطيع bein sport

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الرياضي بث مباشر اليوم في واحدة من أهم لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك على الملعب الاولمبي حمادي العقربي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.





يرى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك أن فريقه قادر على تحقيق الفوز خارج قواعده على الترجي الرياضي التونسي، وأنه متفائل بهذا الأمر قبل اللقاء المرتقب، لكن تبدو مهمة الفارس الأبيض صعبة.









الزمالك لم يحقق الفوز في أول مواجهتين بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فانتهت أول مواجهة أمام مولودية الجزائر الجزائري بالتعادل السلبي وأقيمت على ملعب القاهرة الدولي، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة تونجيت السنغالي في المحطة الثانية، مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الرياضي بث مباشر اليوم في الجولة الثالثة.





ولم يلس فريق الزمالك الكرة في الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات خاصة بعد ان انسحب الغزالة التشادي نظرا لصعوبة تنقله على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.













وستكون قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 هي الناقلة لقمة شمال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي صاحبة الأرض والجمهور، والفارس الأبيض نادي الزمالك وسيكون هناك استوديو تحليلي يسبق اللقاء بوجود المحلل هيثم فاروق.



