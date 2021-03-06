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الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى مقابل سلة العملات

السبت 06/مارس/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عدة أشهر مقابل اليورو والين والفرنك السويسري ، بعدما لم يبد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قلقا إزاء موجة بيع شهدتها سندات في الآونة الأخيرة، وتمسك بموقفه في الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لمدة طويلة.

وتراجع اليورو 0.4 في المائة، إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر مسجلا 1.19255 دولار بعد هبوطه 0.7 في المائة، أثناء الليل. وبلغ الدولار أعلى مستوى في ثمانية أشهر أمام الين مسجلا 108.45، مرتفعا 0.5 في المائة، أمام العملة اليابانية.

وبلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أشهر واستقر في أحدث تعاملات عند 91.960 في المعاملات المبكرة في لندن بعد أن ربح 0.7 في المائة، أمس الأول. أما العملات العالية المخاطر، ومنها الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي، فقد تراجعت مقتفية أثر الأسهم مع تحول معنويات المستثمرين مرة أخرى إلى التشاؤم.

وهبط الدولار الأسترالي 0.6 في المائة، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7673 دولار أمريكي مواصلا خسائر تكبدها أمس الأول بلغت 0.7 في المائة. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.6 في المائة، إلى 0.7140 دولار أمريكي.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت "بيتكوين" 3.7 في المائة إلى 46571 دولارا، وانخفض "الإيثر" 5.52 في المائة إلى 1453.29 دولار.

إلى ذلك، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1692.13 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى منذ الثامن من حزيران (يونيو) عند 1686.40 دولار. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 في المائة، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 في المائة إلى 1690.40 دولار.

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