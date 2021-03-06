22 مارس.. جلسة محاكمة المتهم بقتل خطيبته في المنيا

قال محمد خلف عبد القادر، محامي أسرة المجني عليها "رحمة محمد" العروس التي قُتلت على يد خطيبها، إن الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات جنوب المنيا، حددت جلسة يوم 22 من شهر مارس الجاري، لمحكمة المتهم "عمران-م".





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب "رحمة محمد رضا"، 21 عامًا، طالبة بمعهد التمريض، ومقيمة بقرية زهرة، وعقب ذلك تم العثور على جثتها ملقاة بترعة على جانب الإبراهيمية أمام قرية البرجاية.





شكل العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي على أعلى مستوى أمني تحت إشراف العقيد حسن عبدالغفار، مفتش مباحث المنطقة المركزية، وقيادة المقدم محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا، وبالفحص والتحري تبين قيام "عمران. م. ع"، 37 عامًا، مقيم بقرية زهرة خطيب المجني عليها بقتلها.



