يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر bein sport

يبدو أن النادي الأهلي على موعد مع مغامرة جديدة في دوري أبطال إفريقيا للدفاع عن لقبه وذلك عندما يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي إذ يجب على بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الفوز على فيتا كلوب والرد بقوة على كل المنتقدين لشخصيته بعد أزمة محمود كهربا واستبعاده من المباريات لمدة شهر بداية من هذا اللقاء الذي ينطلق في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وهي موقعة محفوفة بالمخاطر لدى جماهير القلعة الحمراء في كل مكان في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.









مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

وسمح الأهلي لفريق مثل سيمبا التنزاني بالانفراد بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي كان من بينهما على الأهلي بهدف نظيف في تنزانيا وليس ذلك فحسب بل إنه تلاعب بكل نجوم القلعة الحمراء وكان الأقرب للفوز بعدد كبير من الأهداف لولا قلة الخبرة والاكتفاء عند هدف وحيد في لقاء كانت الانتقادات الأكبر فيه ضد بيتسو موسيماني لأنه لم يذاكر سيمبا جيدًا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في هذه المجموعة بعد الفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة لكنه في لقاء فيتا كلوب اليوم مطالب بالفوز بأي وسيلة لإقصاء أحد المنافسين له على التأهل عن هذه المجموعة لأن أي نتيجة غير المكسب في استاد القاهرة تعني أن فيتا كلوب وسيمبا سيكونان المرشحان للصعود لذلك فإن بيتسو موسيماني سيدفع في تشكيل الأهلي بوالتر بواليا كمهاجم صريح لاستغلال سرعاته ومن خلفه محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي المتألق في الفترة الأخيرة والذي كان له الفضل في الفوز على طلائع الجيش 2-1 في بطولة الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

على الجانب الآخر فإن فريق فيتا كلوب الكونغولي لا يمكن الاستهانة به بعدما عوض خسارته على أرضه من سيمبا بهدف في الجولة بالفوز على المريخ السوداني برباعية مقابل هدف في السودان وهو ما يعني أن فيتا كلوب من الأندية التي تجيد اللعب خارج أرضها وأن المريخ قد يكون حصالة هذه المجموعة الأولى لذلك فإن فلورنت لبيجي سيلعب أمام حامل لقب دوري أبطال إفريقيا على تحقيق نتيجة التعادل وإن جاء الفوز من الهجمات المرتدة فلا بأس بذلك.