برلمانية: تبطين الترع مشروع ناجح يوفر المياه ويقلل الهدر ويضمن وصولها لجميع الأراضي

أشادت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، بمشروعي تبطين الترع والمصارف وطرق الري الحديثة بمختلف محافظات الجمهورية، موضحة أهمية المشروعين في ترشيد مياه نهر النيل وتقليل الفاقد منها لأن ترشيد الاستهلاك المائي هو الأهم خلال الفترات المقبلة.





وأضافت الجمال، في بيان لها، اليوم السبت، أن مشروع التبطين من أهم الطرق الناجحة لوصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف دون عوائق أو شوائب وتحقق عدالة التوزيع وتضمن عدم تبخر المياه، بدلًا من الطين أو الطمي بالترع والذي يسمح بتسرب المياه من خلاله وبالتالي يهدر المياه.





وأوضحت الجمال، أن التبطين يوفر كميات كبيرة من المياه المفقودة ما يساعد على مواجهة الزيادة السكانية ويرفع كفاءة الري بالحقول، إضافة الى أنه يوفر الكثير من الأموال التي تنفق سنويًا على عمليات تطهير الترع الطينية وتعميقها.



