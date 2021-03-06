مأساة.. حادث الكريمات يبتلع 10 أفراد من أسرة واحدة إثر انقلاب مقطورة على ميكروباص (قائمة الأسماء)





صرحت النيابة العامة بدفن جثامين 18 ضحية في حادث طريق الكريمات، إثر انقلاب سيارة نقل مقطورة على ميكروباص، كان يشق طريقه نحو الظلام، متجهًا من أسيوط إلى القاهرة.





بالتحقيق مع سائق سيارة النقل المتسبّب في الحادث، تبين أنه أثناء سيره في الطريق المقابل، انفجر إطار السيارة مما تسبب في اختلال عجلة القيادة، وأدى إلى وقوع الحادث.





ابتلعَ حادث الكريمات 10 أفراد من أسرة واحدة، إذ تحولت قرية بني محمديات، مركز أبنوب، إلى سرادق عزاء كبير.





تسلمت أسر الضحايا جثامين ذويهم، فإذا فتشت داخل القائمة تجد أنهم أخوة وأقارب وأبناء عمومة، إذ جاءت أسمائهم كالآتي:





1 - آية كمال عبدالحميد عبدالعال.





2 - أم كلثوم عبدالحميد عبدالعال.





3 - حنان حسنى محمد.





4 - مديحة عبدالله متولى.





5 - جودى شعبان عبدالعال.





6 - حسام حسن حسنى.





7 - عبدالباسط محروس حافظ.





8 - محمود محمد سيد عبدالله.





9 - زينب عبدالحميد عبدالعال.





10 - مصطفى صفوت خلف.





11 - أحمد عاطف عبدالحافظ.





12 - شيماء أحمد عثمان.





13 - وعد صفوت خف محمد.





14 - نجاح محمد الصاوى.





15 - كرمة أشرف فتحى عبدالحميد.





16- كمال عبدالحميد عبدالعال محمد.





17 - جيهان محروس.





18 - على عبدالعاطى.





19 - محمد صفوت خلف محمد.





كشفت التحقيقات أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل مقطورة بطريق الكريمات، انفجر الإطار الأمامى بالسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرسانى بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بميكروباص، أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط.





ونعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ضحايا حادث طريق الكريمات، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



