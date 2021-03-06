إيران تغلق محافظة خوزستان بشكل كامل

أغلقت السلطات الإيرانية، محافظ خوزستان بجنوب غرب البلاد، ومنع خروج ودخول السیارات إليها، بسبب تفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، على أن أوضاع خوزستان سيئة للغاية، وأن فيروس كورونا يواصل الانتشار فيها بسرعة قياسية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 82 وفاة و8212 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في كل البلاد.

وقد فرضت السلطات الإيرانية، منتصف الشهر الماضي الحجر الصحي على قرية "حسين آباد" في بلدة "آبيك" بمحافظة قزوين في شمال البلاد، بعد تسجيل وفاة شخص في القرية أصيب بالسلالة "البريطانية" من فيروس كورونا.